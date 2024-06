Todavía queda soja por vender y calculan que el valor total ronda los u$s 10.000 millones

A la primera semana de junio, la comercialización interna casi se duplicó en toneladas para el caso de la soja. Más aún, el volumen comercializado de soja se encuentra un 3% por encima del promedio de los últimos cinco años.

Por el lado de la soja, las fábricas aportan presión a los precios en su intención de originar mercadería dada la fortaleza de los derivados y su alta demanda externa. En este sentido, durante la primera semana de junio acumularon compras por 760.000 toneladas y entre nuevos contratos y fijaciones se cerraron precios a 790.000 toneladas de soja. Además, el sector exportador de poroto mantiene su demanda y en la primera semana de junio compró 170.000 toneladas.

Según el relevamiento de expertos de la Bolsa de Comercio de Rosario, al 5 de junio el remanente de soja sin vender en el mercado doméstico se ubicaría en torno a 26,7 millones de toneladas. "Esto se compone de una producción de 50 millones de toneladas (estimación GEA-BCR), a la que se le restan 2,4 millones de toneladas que se proyectan en variación de stocks entre campañas, y se le restan 20,2 millones de toneladas que ya tiene compradas el sector industrial y exportador", explicaron. A su vez, se excluyen 6 millones de toneladas que no entrarían al circuito comercial, que corresponden a pérdidas, uso para semillas y consumo para extrusado no censado.

Si a 26,7 Mt que restan por comercializar se le suma lo que se lleva vendido, pero aún no se fijó precio (9 Mt), restarían 35,7 Mt por poner precio en esta campaña. "Si lo valuamos a un precio del mercado interno, con una pizarra en pesos valuada al dólar exportador en torno a US$ 298/t, podemos estimar un valor de esta soja remanente de alrededor de US$ 10.600 millones de dólares", señalaron.

Qué pasa con el maíz

Analizando el balance comercial del maíz 2023/24 al 5 de junio, quedan teóricamente 31,1 millones de toneladas de maíz disponible para la comercialización, sobre una oferta total inicial de 51,2 millones de toneladas (producción más variación de stocks). En este cálculo, los especialistas descontaron el uso proyectado en semilla, consumo en chacra y otros consumos.

Esta cifra de 31,1 Mt representa 7,8 millones de toneladas más de lo disponible a la misma fecha de la campaña 2022/23, y 3,2 millones de toneladas más que el promedio del último lustro. Es necesario considerar que parte de este universo remanente pasará a componer stocks iniciales de la campaña próxima.

El avance de compras de maíz en porcentaje de la oferta total va tendiendo hacia niveles normales. Las compras totalizan ya el 43% de la oferta total, 13 p.p. por encima del año pasado y 2 p.p. por debajo del promedio de los últimos cinco años. En esta campaña se vienen sosteniendo similares niveles de mercadería comercializada sin precio como porcentaje de la producción. En este sentido, el 35% del maíz vendido aún no tiene precio, un valor similar a la campaña anterior pero muy superior al 20% de promedio del último lustro.