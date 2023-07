Twitch te permitirá pagar para fijar publicaciones en el chat

Twitch presenta una nueva función, Hype Chat , que permite a los usuarios pagar para fijar mensajes en la parte superior de la fuente de chat de un streamer.

Si ha visto los Super Chats de YouTube, que la compañía anunció por primera vez en 2017 , entonces los Hype Chats le resultarán bastante familiares. Los streamers podrán establecer cuánto cuestan los Hype Chats (con un mínimo de hasta $100 y un máximo de hasta $500), y según cuánto pagues, tendrás un chat más atractivo. “Los Hype Chats de mayor valor permanecerán en la parte superior del chat por más tiempo, tendrán más caracteres permitidos y tendrán diseños más destacados”, dijo Twitch en una publicación de blog. En este momento, la función solo está disponible en la web, dice el portavoz de Twitch, Adiya Taylor, a The Verge.

Dependiendo de cuántos Hype Chats obtenga un streamer, podrían resultar lucrativos. Twitch ofrece una división de ingresos del 70 por ciento de los costos de pago netos en la web para compras de Hype Chats.

Dicho esto, hay formas bastante obvias en las que un mal actor podría pagar Hype Chats para acosar a un streamer. Para evitar situaciones como esa, Twitch implementó algunas funciones de seguridad: los espectadores no pueden enviar mensajes de Hype Chat con palabras o frases prohibidas, por ejemplo, y se eliminarán los Hype Chats de usuarios bloqueados o con tiempo de espera agotado. Los streamers y sus moderadores también pueden desanclar Hype Chats si lo desean. Pero Taylor dice que los streamers que tienen Hype Chat (para empezar, socios de Twitch) no podrán optar por no participar.

Hype Chats se suma a una lista cada vez mayor de formas en que los espectadores pueden apoyar directamente a los streamers, incluidas las suscripciones, las suscripciones de regalo y las propinas con Bits . Sin embargo, muchos streamers asociados aún reciben solo el 50 por ciento de sus ingresos por suscripción, aunque Twitch ha detallado los requisitos para el programa "Partner Plus" que lo hace elegible para el 70 por ciento de los ingresos a partir de octubre. Y tendremos que esperar y ver si funciones como Hype Chats y el programa Partner Plus son suficientes para mantener a los streamers; xQc y Amouranth, dos streamers muy populares, acaban de firmar importantes acuerdos para transmitir en Kick .