Un aumento salarial récord del 90% puso fin al conflicto por la arena en Rosario

Luego de meses de negociaciones, finalmente se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto que amenazaba con dejar sin arena a Rosario. Trabajadores marítimos lograron que la cámara del sector les otorgue un aumento salarial récord de casi 90%. Esta suba, sumada al 62% conseguido por la Uocra, y a la disparada de precios de otros insumos, impactará sin dudas en el precio de la construcción.

Si bien a mediados de abril los Trabajadores nucleados en el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) y Cámara de Arena, Piedra y Navegación Fluvial del Litoral (Capnaf) habían llegado a un principio de acuerdo que suspendió la medida de fuerza prevista, todavía faltaba plasmarlo en un documento firmado por las partes.

Casi un mes después, con muchos tira y afloje por parte de los dos sectores respecto a la letra chica del convenio, llegó la confirmación. El nuevo acuerdo comprende el periodo marzo 2022 a marzo 2023 con un global del 88,19%. Es retroactivo a marzo y en el desglose se incluye un 53% a partir de mayo (con los sueldos de abril) con carácter no remunerativo por cuatro meses.

De esa manera, el impacto para el bolsillo de los trabajadores asciende al 70% este año, a lo que se suma un 23% más a partir de marzo de 2023. Al gremio le cerró porque la suba para este año supera la media del 60%, mientras que al sector empresarial lo convenció que al tener carácter no remunerativo el tramo más grande, dispondrá de un importante ahorro en término de aportes sociales.

En el detalle, se estableció que desde septiembre y hasta diciembre se pague el retroactivo del 53% sobre los sueldos brutos íntegros de marzo 2022 y sobre la productividad bruta de abril 2022 (lo que implica un plus por viaje y proporcional plus por viaje). Dicho monto será percibido en cada uno de esos meses en cuatro cuotas iguales y consecutivas como asignación no remunerativa. Estos aumentos tendrán impacto sobre el pago de los aguinaldos tanto de junio como de fin de año.

“La recomposición salarial conquistada, tanto por la magnitud del aumento en sí mismo como por su aplicación, pone a este sector laboral a la vanguardia de todas las paritarias con discusiones salariales ya cerradas o en curso en nuestro país”, indicó Luis Roberto Filleaudeau, al frente del gremio.

En diálogo con Ecos365 aseguró que de este modo está garantizada la “paz social” para los próximos meses. No obstante adelantó que en caso de que la inflación no frene su escala ascendente, en septiembre o a más tarde octubre, pedirán una reapertura paritaria. “No debería haber otro reclamo hasta marzo 2023, pero todo está sujeto a lo que ocurra con la suba de precios”, advirtió.

El componente salarial tiene una importante incidencia en el negocio de arena, elemento vital para la construcción. El sector ya viene registrando fuerte suba de precios de insumos, además de faltantes, a lo que se sumó días atrás el acuerdo con la Uocra por una recomposición salarial del 62% en varios tramos.