WhatsApp ahora puede silenciar llamadas de números desconocidos

La función más reciente de WhatsApp puede silenciar automáticamente las llamadas entrantes si son de un número desconocido, anunció hoy el servicio . La configuración está disponible ingresando a la configuración de WhatsApp, presionando "Privacidad", seleccionando "Llamadas" y activando la opción "Silenciar llamadas desconocidas". WhatsApp dice que la función ayudará a "eliminar el spam, las estafas y las llamadas de personas desconocidas para una mayor protección".

Cuando está habilitada, la función silencia todos los signos de llamadas entrantes de números desconocidos, incluidas las alertas sonoras y visuales en la aplicación. Sin embargo, las llamadas silenciadas seguirán apareciendo en su lista de llamadas recientes con una nota de "llamada desconocida silenciada" junto a ellas, en caso de que desee volver a llamar.

La adición de la función se produce después de los informes de un aumento en las llamadas de spam, que afectan particularmente a los usuarios indios. Hace un mes, TechCrunch informó que WhatsApp había introducido un nuevo sistema de aplicación que utilizaba el aprendizaje automático para reducir la cantidad de llamadas no deseadas en un 50 por ciento. Ahora, con la nueva función de silenciamiento de la aplicación, los usuarios pueden intentar silenciar cualquier llamada no deseada que no detecten los filtros automáticos del servicio.

Además de la función de silenciamiento, WhatsApp dice que también está agregando una nueva función de "Comprobación de privacidad" que está diseñada para informar a los usuarios sobre las opciones de privacidad y seguridad que ofrece WhatsApp, paso a paso. El chequeo cubre varias categorías, que incluyen permitir que los usuarios elijan quién puede contactarlos y agregar seguridad adicional a su cuenta, como la verificación en dos pasos o requerir autenticación biométrica para abrir la aplicación.