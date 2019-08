Algunos se anotaron para iniciar el cursado en el segundo semestre, otros recién comenzarán el año próximo, pero ya se deben ir preparando. Más allá de eso, empezar el primer año en la universidad puede no resultar algo sencillo.

El sitio Cosas de Estudio brindó una serie de consejos para que este arranque sea lo menos traumático posible.

Superar la timidez: en la universidad, ya no hay timidez que valga. No tengas problema en conocer nuevos compañeros y entablar nuevas relaciones personales. Además, hablar en público, te permitirá mejorar a la hora de hacer exámenes orales y también de exponer trabajos.

Organizate: ya no estás en la secundaria, la universidad es mucho más dura. Realizá un horario y organizá tus tareas para tener tiempo para todo. Repasar los apuntes y estudiar un poco a diario, te ayudará a superar las distintas asignaturas a las que te tendrás que enfrentar.

Si no te gusta, no sigas: el primer año de universidad determina buena parte del futuro laboral de la persona. De esta forma, si no te gusta lo que estás estudiando, no sigas, dejalo. Hay una gran cantidad de carreras diferentes, por lo que lo mejor, es encontrar una en la que te encuentres a gusto y disfrutes con lo que estás estudiando. Eso te simplificará el cursado, más adelante, el ejercicio de la profesión.

Responsabilidad: ya sos mayor de edad, por lo que hay que asumir plenas responsabilidades. Aunque siempre hay tiempo para el ocio, es importante no descuidar ni dejar de lado las obligaciones. No dejes nunca de asistir a clase ni de preguntar lo que no sepas. La universidad es un lugar a donde se va a aprender y no a pasar el rato, se responsable y aprovechalo.