Se llevó adelante el reconocimiento a los promedios destacados de todas las carreras de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvo precedido por el rector Franco Bartolacci, quién estuvo acompañado por el vicerrector Darío Masía; el Secretario General José Goity; y el responsable del Área Académica y de Aprendizaje, Marcelo Vedrovnik, tal como publica el sitio de la UNR.

El Rector hizo énfasis en que este logro no es sólo individual, ya que las conquistas también son colectivas, mucho más en la universidad pública. A su vez, reconoció también la labor de la comunidad universitaria en ese recorrido porque han sido importantes para concretar las historias individuales de cada uno de los graduados. “Tampoco quiero dejar de lado a la familia de cada uno, por el enorme esfuerzo que hacen para que sus hijos e hijas puedan estudiar en la Universidad Pública. La UNR impulsa valores colectivos que cada uno de nosotros debe defender a lo largo de su vida personal y profesional”, señaló.

El promedio más alto de este año le pertenece a Joaquín Ferreyra, graduado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas en la Licenciatura en Química. Con un balance final de 9.79 durante el desarrollo de la carrera, obtuvo una mención destacada dentro de los homenajeados. “No me esperaba semejante premio, pero creo que fue consecuencia de la pasión que le puse al estudio. Mi verdadero sueño era recibirme y lo logré, lo que me dió una satisfacción profunda. Me enamoré de la carrera, y quiero seguir estudiando. No hay una receta para lograr el mejor promedio, me parece que si te gusta lo que haces es una consecuencia lógica”, argumentó.

Por otra parte, el segundo mejor promedio de la UNR le correspondió a Juan Emilio Brun, estudiante de la Facultad de Arquitectura, con 9.68. “La verdad que estoy muy orgulloso del camino que hice dentro de la Universidad porque son horas de estudio que uno invierte para lograr el objetivo. Recibirme fue una gran satisfacción y esto viene a resaltarlo aún más”.



Vedrovnik recalcó lo importante que es reconocer a los compañeros que transitaron la carrera universitaria con cada uno de los homenajeados, ya que a pesar de no haber recibido premio, estuvieron presentes y fueron partes del logro. Pero también llamó a valorar el papel que cumple cada integrante de la comunidad universitaria para concretar este resultado. “Paulo Freire decía que la educación no cambia al mundo pero sí a las personas que lo cambian. Vaya si ustedes van a cambiar ese mundo y fomentar una universidad más inclusiva, de excelencia, feminista, y comprometida con los tiempos que corren”.

Fuente: UNR