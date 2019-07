¿Por qué la gerencia superior de una empresa o los responsables no habrían de preocuparse por los activos de propiedad intelectual? ¿O por qué habrían de interesarse por las últimas tendencias en financiación basada en activos de propiedad intelectual? Porque no pueden permitirse no hacerlo.

Los derechos de propiedad intelectual no sólo son activos valiosos, que deben ser adecuadamente gestionados y protegidos, sino también fuentes importantes de financiación.

El deseo de potenciar la innovación constituye una cuestión de fundamental importancia para las empresas nuevas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras.

Su protección, activación y el acceso a la financiación resulta algo fundamental.

El Workshop "Proteger legalmente y registrar software, webs y marcas en Internet" impartido por Centro de Innovación Tecnológica se dictará el 1 de agosto y estará a cargo de Damián Ferrero Wenger.

Más info: Workshop: Proteger legalmente y registrar software, webs y marcas en Internet