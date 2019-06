La Justicia ratificó que un hombre deberá pagarle a su ex esposa 8 millones de pesos en compensación por el dinero que ella dejó de ganar debido a que se dedicó enteramente al cuidado familiar a lo largo de 30 años. Tras conocerse el fallo, la abogada Ana Rosenfeld, defensora de mujeres famosas que se divorciaron, explicó que se trata de un derecho garantizado en el nuevo Código Civil y aseguró que no se compara lo que relega una mujer durante la crianza de los hijos a lo que puede perder un varón en ese mismo contexto.

Entrevistada por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2); la abogada, reconocida públicamente por representar a celebridades argentinas, tales como Moria Casán, Susana Giménez, Carmen Barbieri, Carolina Ardohain, Silvina Luna y Jimena Barón, entre otras, se refirió al caso dado a conocer este martes. "El derecho a la compensación económica no es sólo para la mujer casada, también para las convivientes y surge a partir del nuevo código", sostuvo sobre el Código Civil.

La profesional aseguró que existen muchos fallos en este sentido pero destacó que el caso que tuvo trascendencia hoy se destaca por el monto obtenido, relacionado al patrimonio y el standar de vida que tenían los involucrados cuando estaban unidos. “La compensación económica no es una indemnización sino que es un intento en poner a esa mujer que se separa en el mismo estado en el que se encontraba o hubiera estado si no se divorciaba, muchas veces se queda sin pre paga, y también se tiene en cuenta que a cierta edad ya no puede reinsertarse en el mercado laboral”, señaló.

La abogada explicó que se tiene en cuenta cómo sigue viviendo esa persona tras la separación y que el otro factor es la forma en que se colaboró para el crecimiento económico del varón. “Si el divorcio trae aparejado empobrecimiento y desequilibrio, hay que compensarlo”, manifestó.

Consultada acerca de si los hombres también se postergan durante el matrimonio por la vida familiar, advirtió: "Nada de lo que el hombre puede haber postergado se compara con lo que relegó la mujer" y precisó: “El hombre a lo mejor deja de jugar al golf o no va al bar con los amigos pero es eso, sólo dejó de divertirse o hacer deporte pero no se compara a la mujer que dedicó gran parte de su vida al cuidado de ese hombre y es por algo que la legislación lo contempla así, como una compensación económica”.

Finalmente, contó que este concepto es el que intenta aplicarse actualmente en el caso en el que representa a Rocío Oliva separada de Diego Maradona: “Debemos resolver una compensación económica, lo que Rocío dejó por acompañar a Maradona por los lugares donde vivió. Ella dejó muchas cosas”, puso como ejemplo al tiempo que adelantó que el jueves está prevista una audiencia en este sentido.