Una trágica historia conmociona a Uruguay. Un bebé de 5 meses murió mientras estaba al cuidado de su hermana de 12 años. La madre de cuatro hijos los había dejado en su casa para ir a trabajar de prostituta. Fue en Ciudad del Plata.

De acuerdo a la declaración de la madre ante la Fiscalía, salió de la casa alrededor de las 23 del sábado con una amiga, también prostituta.

Le envió un mensaje a su hija de 12 años que había quedado a cargo de sus tres hermanos y la menor dijo que estaba todo bien. Pero dos horas más tarde, a eso de las 5, la nena se levantó para cambiar a su hermanito y lo encontró frío y sin respirar.

Ante esta situación, gritó y unos vecinos acudieron a ayudarla. Intentaron reanimarlo y lo llevaron al hospital de Ciudad del Plata. Los médicos constataron que había muerto el bebé y el informe forense reveló que no tenía signos de violencia, por lo que suponen que fue muerte súbita.

La madre, destrozada, habló con la prensa local: "No tenía que haberlos dejado solos, pero lo hice porque no tenía un peso. Dudaba en ir o no ir porque me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera y que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui".

La fiscal Flavia Cedrés, en una conferencia de prensa, aclaró la situación ante tantas versiones: "Estamos ante una tragedia familiar. No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre".

Sin embargo, durante el juicio abreviado de este lunes, la mujer fue condenada.

En declaraciones con los medios, la fiscal del caso, Flavia Cedrés, explicó que tal como confirmó el informe forense, la presencia de la madre no hubiese podido evitar la "tragedia familiar".

Es que el bebé falleció mientras dormía por el llamado Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, definida como la "muerte repentina, inesperada e inexplicable de un bebé aparentemente sano", según el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, donde más de 200 niños mueren por ello cada año.

"La sociedad estaba toda esperando que se la condenara directamente por el homicidio, eso era lo que todos querían, pero la muerte del bebé fue súbita, lamento informarlo", le dijo Cedrés al diario uruguayo El Observador.

Según Cedrés, la madre "no es responsable de la muerte, pero sí de haberlos dejado solos (a sus hijos)”.

“Si la tragedia no hubiera ocurrido y la situación se hubiera denunciado igual, seguía siendo responsable y también configuraría un delito”, agregó.