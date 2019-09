Un momento de mucha tensión se vivió en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, cuando un hombre se acercó a la camioneta en la que el gobernador Juan Schiaretti viajaba como acompañante, y lo increpó: “No me mientas porque voy a ser el primero en meterte un tiro en la frente”, lo amenazó. El hombre fue detenido y un fiscal ordenó que fuera sometido a pruebas médicas y psiquiátricas.

El episodio se dio cuando Schiaretti se retiraba de un parque deportivo que había inaugurado en Alta Gracia. El hombre se acercó al vehículo y comenzó a marcarle al gobernador que allí había “muchos pobres”.

"Hermano, si vos a mí me das una pala y un pico, yo me cago laburando. Dale, dale. Tirámelo, dámelo, ahora", le dijo el hombre a Schiaretti, quien intentaba tranquilizarlo hablándole en tono conciliador.

Fue entonces cuando lanzó la amenaza: "Pero no me mientas. ¿Sabés por qué no me mientas? Porque yo voy a ser el primero que te va a meter un tiro en la frente". El gobernador cordobés se vio sorprendido con esas palabras y respondió: "No, no me amenaces".

La detención del hombre luego de amenazar al gobernador.

Tras el incidente fue detenido e imputado por coacción calificada. Además, por orden del fiscal que interviene en la causa, el doctor Alejandro Peralta Ottonello, se solicitó que sea sometido en las próximas horas a distintas pericias de rigor y enviado a un hospital neuropsiquiátrico.