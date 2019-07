Después de la conmoción por el violento crimen ocurrido el martes pasado, los familiares, amigos y vecinos de Marcos Guenchul marcharon este viernes para reclamar justicia.

La movilización contó con mucho apoyo y se realizó desde las 18.30 desde Sucre y Mendoza, donde balearon en la cabeza al joven de 32 años.

“Esto no tiene que pasar más. Él era un canto a la vida, vivía para su cuerpo y el deporte”, dijo la madre a Telenoche (El Tres) y destacó la presencia de “mucha gente, mucha gente que lo quería”.

Mientras la mujer recordaba a Marcos como “un chico que se preocupa por todos” y confiaba en que “se va a saber quién fue”, de fondo se escuchaba el reclamo compartido: “Queremos justicia, queremos justicia”.

Marcio Morán, uno de sus mejores amigos, resumió el objetivo de la movilización: "Es para hacernos sentir". Y sobre la investigación se limitó a decir que "hay muchas cámaras" en la zona y de allí pueden sugir pistas firmes.

Marcos Guenchul fue atacado en circunstancias que la justicia y los investigadores policiales no tienen en claro. Ocurrió cuando el joven salía del gimnasio donde trabajaba como entrenador personal.

"No hubo robo. El celular y la billetera estaban con él. No tenía problemas con nadie. Esto no tiene lógica ni explicación", señaló su amigo Marcio.

Guenchul falleció un día más tarde, el miércoles, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Los médicos le habían diagnosticado muerte cerebral y su familia decidió donar sus órganos.

En la previa a la marcha, futbolistas de Newell's (el club de la víctima), como Mauro Formica y Cristian Ansaldi, enviaron videos para apoyar a la familia en su pedido de conocer la verdad y sancionar a los responsables.

Marcos era un joven muy querido en el barrio y trabajaba hace tiempo en Progress Fitness Center, ubicado en Mendoza al 4900. Daba clases de funcional y además era entrenador personal.