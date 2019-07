Amigos, familiares y hasta jugadores de fútbol pidieron justicia por el asesinato de Marcos Guenchul, el joven de 32 años que murió tras ser baleado en la cabeza el pasado martes en Sucre y Mendoza. A tres días del ataque no hay hipótesis firmes sobre el motivo del brutal homicidio. Futbolistas como Mauro Formica y Cristian Ansaldi enviaron videos para apoyar a la familia y convocar a una movilización que se hará en Sucre al 1200 a las 18.30.

"No tenía problemas con nadie. Tenía una novia y una hija hermosa. Estamos dolidos, desconcertados, atormentados. Esto no tiene lógica ni explicación. No tenemos ninguna prueba sobre qué pasó, esperemos que se investigue a fondo", comentó Marcio Morán, uno de los mejores amigos de Marcos, en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).

El amigo de la víctima aseguró que "no hubo robo". "No le sacaron nada. Le pusieron un balazo en la cabeza y le dejaron el celular y la billetera en los bolsillos del pantalón. Era un pibe de barrio, laburante, no tenía problemas con nadie. Acá sucedió algo raro y no sabemos qué es", finalizó.

El volante de Newell's Mauro Formica también se sumó al pedido de justicia a través de un video en nombre del plantel rojinegro. "Le quiero mandar un saludo a la familia de Marcos que vive un momento muy feo. Muchas fuerzas. Espero que se haga justicia. Un abrazo de todo el plantel leproso", comentó el Gato.

Por su parte, el ex jugador leproso Cristian Ansaldi dijo estar "muy conmovido y dolido" por el homicidio. "Mis condolencias en este momento tan duro y difícil. Pedimos justicia", sostuvo.