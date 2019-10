La palabra más buscada. Carolina Prat, la esposa de Guillermo Andino, se refirió a la polémica anécdota del periodista sobre el nacimiento de su hija mayor. Andino había revelado que coordinó la cesárea para que coincidiera con una fecha emblemática de Racing, el club de sus amores, a espaldas de Prat. Luego salió a minimizar el relato, dijo que lo exageró a modo de broma. Y ahora la propia Carolina Prat aclaró cómo fue la historia.

Consultada por Teleshow, Carolina Prat dijo que siempre supo la fecha de nacimiento de su hija Sofía que el próximo noviembre cumple 19 años. Andino había dicho que le contó a su esposa del “arreglo” ocho años después, pero después lo desmintió y Carolina también.

“Cuando lo escuché dije: «Es una locura, nada que ver» . Yo supe desde el minuto uno (la fecha del parto), cuando me dijeron «si querés un parto normal hay que inducirlo» (porque tenía presión alta). Me dieron las opciones de los días y elegí el cuatro de noviembre, sin saber, obviamente, lo de Racing. Era el primer día que me habían ofrecido y no quería esperar hasta el seis”, dijo.

El 4 de noviembre, Sofía, la hija mayor de Andino y Carolina Prat, cumple 19 años. (Foto: Instagram caro_prat)

Y explicó: “En el octavo mes de mi embarazo empecé a tener presión alta porque empecé a engordar. Era una gorda feliz y embarazada, pero mi presión estaba alta, entonces me medicaron y me dijeron que corría el riesgo de no tener un parto normal”, recordó Prat.

“Yo sí o sí quería parto natural, y agradezco a la vida que pude tener a mis tres hijos así. El médico me dijo: «No vamos a arriesgarnos a que tengas una cesárea, entonces la mejor opción es que podamos inducir el parto». Esto fue durante un control, todas las madres que tienen hijos saben qué son; se hacen cuando se acerca la fecha del parto. Me dijeron: «Vamos a inducirlo para que puedas tener el parto natural». Yo dije: «Sí, por supuesto». Yo asumía la inducción y me dijeron las fechas estimadas:”, completó.