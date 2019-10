Si de cuidar el ecosistema se trata, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), dice presente. Este jueves y viernes, la EPE participó de la Bienal del ambiente 2019 que se llevó a cabo en el Mercado del Patio con un stand conformado por las camionetas eléctricas y sus cargadores.

Según señalaron desde la EPE, la ejecución de los autos eléctricos nace del desafío de un rediseño en la distribución de la energía a partir de los nuevos espacios de consumo. El proyecto es en un esquema de distribución que implica el aumento de la demanda de potencia y la energía consumida a corto o mediano plazo por la carga de los Vehículos Eléctricos. El programa “EPE Sustentable” responde en una primera instancia, a la necesidad inminente de un uso racional y responsable de la energía; y también al cambio de la matriz energética.

Apostando a las nuevas tecnologías sostenibles, y a la innovación, la novedad durante la expo, también fue la Turbina Hidrocinética. Maximiliano Neri, presidente de la EPE, remarcó la particularidad de esta turbina, afirmando que es un dispositivo utilizado para transformar eficientemente energía cinética con el curso del agua de medio y gran caudal, y media y baja velocidad.

“Es valioso resaltar que si nos proponemos pensar en conjunto sobre el cuidado y uso eficiente de la energía, también podríamos pensar en obtener como recurso la energía hidrocinética, en nuestra provincia”, remarcó Neri y aseveró que a partir de la velocidad de la corriente de agua del río Paraná, se puede obtener energía renovable para el sistema eléctrico.”

“Es importante plantearnos, también, el apoyo a la industria santafesina en la ejecución de estos dispositivos ya que nuestro ambiente se caracteriza por la prosperidad de recursos naturales” enfatizó.

Además esta tecnología sustentable de innovación tiene otras características: genera electricidad las 24 horas al día, no produce contaminación ambiental, no genera ruido, se instala fácilmente, no se requiere obras de infraestructura previa, se adapta automáticamente a cualquier crecida o bajante del río y el mantenimiento es sencillo.

“La geometría del diseño de las turbinas permite su escalabilidad, es decir que concede el aumento de su tamaño para transformarla de una energía de baja a una de media potencia”, agregó el ingiero a cargo del proyecto de las turbinas hidrocinéticas, Ignacio Veutro.

Es fundamental reconocer las dos maneras en las que estas turbinas pueden utilizarse: Off Grid y On Grid.

La primera forma se puede utilizar para dar corriente a zonas aisladas donde no hay acceso a la red eléctrica. En este caso se puede consumir directamente o se puede almacenar la energía en baterías, aguas en tanques de altura o calentando agua mediante una resistencia eléctrica.

Por otro lado, la misma turbina se puede utilizar en modo on grid, esta modalidad se conoce como generación distribuida. Es decir, la corriente que se genera se inyecta en la red eléctrica. Esta variable, es muy eficiente para clubes de pesca o guardería náutica que se encuentran a la vera del río.La turbina se puede colocar próximo a uno de sus muelles y estaría generando electricidad las 24 horas.