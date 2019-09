La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó recomendaciones para utilizar un lenguaje inclusivo o no sexista, aunque no definió el uso de la "e" o la "x" para marcar un género universal o no binario. El proyecto impulsado por estudiantes, incluye la elaboración de un manual.

La decana de la facultad de Lenguas de la UNC, Elena Pérez, desestimó la posibilidad de que la UNC acepte el neologismo “todes” y sus derivados.

“El proyecto recomienda el uso de un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, pero no significa para nada el uso de la e, la x y el @. Para lograr este importante consenso, los estudiantes depusieron esa pretensión, que habían propuesto al inicio. No íbamos a recomendar salir de la norma”, expresó Pérez em diálogo con La Voz.

Según indicaron desde la UNC, las sugerencias están destinadas a ámbitos relacionados a lo académico, a instancias evaluativas o bien en la elaboración y presentación de tesis.

“Hubo que consensuar dar ideas para los que no quieren usar el masculino universal sin salirnos del sistema”, explicaron desde la universidad.

Tras la aprobación, se realizará el primer manual universitario de recomendaciones de uso de lenguaje inclusivo.

Los responsables serán integrantes del Consejo Superior, de la Facultad de Lenguas, estudiantes, la Secretaría de Gestión Institucional de la UNC y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.

Por su parte, los estudiantes destacaron el precedente que sienta la medida. "La comunidad universitaria se encuentra inserta en una sociedad en avanzada por la conquista y la ampliación de derechos que le han sido negados repetidamente a las mujeres y la comunidad LGBTIQ+", resaltaron.

En Rosario, la facultad de Psicología fue la primera en aprobar el lenguaje inclusivo y en Humanidades se presentó la primera tesina con esa modalidad.

La UNR, a través de la flamante Área de Género y Sexualidades, analiza debatir la aprobación de un lenguaje no binario, al menos para usos académicos y presentaciones de tesinas.