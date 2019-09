La ex mujer del empresario que dejó a sus dos hijos encerrados en su camioneta para ir a bailar a un boliche de Capitán Bermúdez dijo que desde octubre del año pasado viene denunciando a su ex pareja porque no cuida adecuadamente a los niños y acudió este lunes al Ministerio de la Acusación en San Lorenzo para realizar una nueva presentación.

Jésica es la madre de la nena de 3 año que vivió esta situación el sábado a la madrugada, junto a su hermanito de 7.

En diálogo con el programa A diario, de Radio 2, la mujer dijo que ahora quiere directamente impedir que el empresario de 36 años, dueño de una importante fábrica de sándwiches, porque “puso en riesgo la vida” de su hija “y no es la primera vez”.

“Hace algunas semanas fue a esquiar con amigos a Las Leñas y dejó a los chicos en casa de la mucama. Me enteré el Día del Niño cuando quise saludar a mi hija y por mensaje de texto me dijo que la había dejado en casa de Susana”, relató.

“No puedo confiar en él. No hay manera, es imposible”, sostuvo.

Jésica, que también acusó a su ex de haber sido violento con ella y de lastimarla cuando tuvieron un entredicho, contó que los propios chicos abrieron la puerta de la camioneta el sábado a la madrugada. Y cuando el padre se presentó en la comisaría su estado era “impresentable”, según la descripción que le hicieron los policías.

Además, agregó que el hombre varias veces dejó a la niña sin retirar en el jardín y que en esos casos no atendía los llamados de las maestras.

“Desde octubre pasado, cuando me separé, está todo en la Justicia. Si me hubieran escuchado no habría pasado esto”, lamentó y sumo que “económicamente no se hace cargo” de la manutención de su hija.