Este lunes, muchos titulares de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, se encontraron en las cajas de los bancos con que no podían percibir sus haberes porque Ansés les había corrido la fecha la fecha de cobro, en base a lo que figuraba en el recibo anterior. Desde el organismo del Estado salieron a dar las explicaciones del caso, pero no pudieron justificar por qué no se notificó esta modificación para evitar que muchas personas con dificultades físicas y económicas para movilizarse acudieran a las terminales de pago.

Una mujer llamó a Radio 2 para contar que había tenido ese problema este lunes, cuando acompañó a su hija a un banco del centro de Rosario, para cobrar una pensión por discapacidad. Y mencionó que el cajero le confió que el suyo era el cuarto caso de beneficiarios que les habían cambiado la fecha de cobro.

Según el testimonio de la mujer, en el recibo anterior figuraba como día del próximo cobro este lunes 2 de septiembre, pero el banco tenía como fecha de pago el martes 3 de septiembre.

Ante este tipo de reclamos que se repetían, en el programa La primera de la tarde habló Sebastián Mastropaolo, jefe de la región litoral de Ansés, quien explicó que esos “problemas” se debían a la implementación del nuevo Plan Cuna (Cobertura Única para Niños y Adolescentes), pero no pudo justificar que no se haya avisado a los benficiarios.

Mastropaolo indicó que “Ansés venía con un programa de Asignaciones Universales y de Asignaciones Familiares, que se pagaban por sistemas distintos, lo que generaba problemas y dilaciones cuando se debía migrar de un sistema al otro”. Y amplió que “se trataba de alrededor 350 mil beneficiarios en todo el país; había meses que el número era mayor y otros meses menor”.

“Entonces se implementó el Plan Cuna, que no es una prestación nueva, sino que integra los dos programas que trabajaban por separado, para los 7 millones de niños que perciben la Asignación Universal o la Asignación Familiar”, continuó el funcionario de Ansés.

Mastropaolo confirmó que “la integración de estos dos sistemas en uno solo, ha generado algunas incongruencias y problemas de incompatibilidad y demoras en los pagos”.

También detalló que “al cruzar los datos de los dos sistemas, hemos detectado casos de personas que por aumentos de salarios, no les corresponde la Asignación Familiar”, aunque aclaró que “son pocos los casos de este tipo”.

Asimismo, el responsable regional de Ansés no pudo explicar por qué no se notificó de esta posible falla a los jubilados y pensionados que este lunes fueron a hacer fila a los bancos y no pudieron cobrar sus haberes: “No me corresponde a mí organizar la parte comunicacional del organismo, pero estamos siempre dispuestos a atender los reclamos”, dijo.