Una mujer denunció este lunes que el cuerpo de su hermana fue reducido sin su autorización en el cementerio La Piedad. Dijo que la familia se enteró el sábado pasado, cuando decidió remover tierra. "Estuvimos un año visitando a una persona que no era mi hermana", señaló.

"Vinimos el sábado a visitar a mi hermana, que cumpliría 21 años. Decidimos remover la tierra para poner unos plantines. Encontramos unos zapatitos de bebé porque estaba embarazada", dijo Ana, la familiar, y explicó que esos escarpines fueron colocados adentro, en la parte del féretro en la que van los pies.

"Fui a la oficina (de La Piedad) y me dijeron que mi hermana fue sacada en noviembre de 2018. No se nos notificó a nosotros. Estuvimos visitando un año a una persona que no era mi hermana", indicó.

Ana comentó que desde La Piedad "no saben decir qué hicieron con el féretro". "Si no era por lo que hicimos el sábado no nos enterábamos que la habían sacado", enfatizó.

La mujer contó que habló con el director del cementerio y éste le dijo que va a intentar localizar los restos de su familiar. "Nadie nos garantizan que estén. Vamos a hacer una denuncia", concluyó.