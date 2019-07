La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió este jueves un comunicado en el que "hace público su rechazo a los dichos de algunos profesionales que trascendieron por medio de la prensa, denigrando el actuar de los integrantes del MPA en el reciente Juicio de Calle Salta, principalmente en lo referido al deber de información y trato con las víctimas, quienes además contaban con asesoramiento letrado".



Los fiscales apuntaron a dichos del penalista y docente Víctor Corvalán, defensor de los administradores del edificio siniestrado, que dijo por Radio 2 y otros medios que "las víctimas y sus familiares fueron engañados por la Fiscalía" con "falsas expectativas" al llevar a juicio a gasistas, administradores del edificio y y empleados y jerárquicos de Litoral Gas.



El rechazo, firmado por la Comisión Directiva de la Asociación, indica que "este tipo de declaraciones no sólo manifiestan un repudiable e innecesario grado de agresividad y falta de respeto a la función pública, sino que más aún, carecen absolutamente de evidencia alguna que las sustente, no haciendo más que confundir a la sociedad y poner en crisis los valores democráticos que todos los integrantes del sistema jurídico estamos obligados a defender a diario".



El miércoles, también en Radio 2, la fiscal Argüelles defendió la labor de la Fiscalía: "Hubo un trabajo con total seriedad y objetividad. Nadie creó falsas expectativas, había pruebas que indican un accionar imprudente y conductas omisivas de parte de la administración y operarios y directivos de Litoral Gas, eso es lo que sostuvo la Fiscalía y la doctora Bilotta que los llevó a un procesamiento".



Respaldo del Colegio de Magistrados al Tribunal



Por otra parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial manifestó "su apoyo a los integrantes del Tribunal interviniente en un juicio de trascendencia pública concluido recientemente".



"Sin perjuicio de comprender el dolor padecido por la pérdida derivada de una tragedia de gran dimensión, se considera que la descalificación personal dirigida a los jueces o la atribución de sospechas frente a las decisiones adoptadas en el ejercicio de su función, no es el modo en que deben encauzarse los desacuerdos en un Estado Democrático de Derecho, máxime cuando se trata de una sentencia que no se encuentra firme, sino sujeta a revisión por otros tribunales", indicó la institución en un comunicado.



"Asimismo, corresponde resguardar firmemente la independencia de los magistrados que aún tienen que emitir la argumentación del fallo, como así también la de quienes han de intervenir en las instancias ulteriores", concluyeron. El escrito lleva la firma del presidente Roberto Dellamónica y del prosecretario Iván Kvasina.



Marcha de Silencio



Mientras tanto, los familiares de las víctimas de la tragedia convocaron a una movilización que se realizará el sábado a las 19 frente al lugar donde ocurrió la explosión de 2013. Será para expresar el malestar por la sentencia que condenó al gasista y absolvió a otros diez imputados. “Le pedimos a Rosario que nos acompañe”, dijo Marcela Nissoria.