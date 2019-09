Se difundieron videos polémicos en los que aparecen objetos parecidos a un plato volador. Las imágenes fueron divulgadas en diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias Hacia las Estrellas. Según la fuente mencionada, fueron captados por sensores infrarrojos avanzados.

De acuerdo a lo informado por la cadena CNN, uno de los clips data del año 2004 y muestra a una especie de cámara que intenta enfocar a un objeto, el cual desaparece rápidamente fuera del lado izquierdo del marco.

Recientemente, el portavoz de la Marina estadounidense, Joe Gradisher, confirmó que los videos son reales y que en las imágenes militares se ven "fenómenos aéreos no identificados".

Dos de las cintas, ambas del 2015, contienen audios de pilotos de combate norteamericanos que intentan dar explicaciones a lo que obvservan desde el aire. “Es un maldito dron, hermano”, le dice un piloto a su colega en el primer clip. “¡Dios mío! Todos van contra el viento”. “¡Mira esa cosa, amigo!”, exclaman.

"Los fenómenos aéreos no identificados son los avistamientos de aeronaves u objetos no autorizados y no identificados, que se han observado operando en el espacio aéreo de campos de entrenamiento controlados por los militares", precisó Gradisher en un comunicado.

Según los pilotos estadounidenses, los objetos no tenían propulsores ni tubos de escape visibles, pero podían alcanzar velocidades hipersónicas y volar a más de 9.000 metros.