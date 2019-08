En la previa de las PASO de 2017 –y en el marco de la puja electoral entre Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires por cargos legislativos– María Eugenia Vidal visitó Intratables.

En ese envío protagonizó un cruce con el panelista Diego Brancatelli. Entonces, el periodista le cuestionó el concepto de “Pobreza Cero” que empleó Cambiemos en la campaña de 2015.

"Hay una hipocresía que indigna. Me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie, hace diez años que recorro las villas", cerró la gobernadora bonaerense aquella intervención.

La discusión se volvió viral y no fueron pocos los que analizaron que Cambiemos se vio beneficiado en las urnas tras ese programa.

El episodio se repitió en la última semana. Vidal regresó al programa de América y volvió a tener un picante ida y vuelta con Brancatelli.

"Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri en la boleta?", preguntó el panelista.

"Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un hada Virginal, y soy la gobernadora, al que no le gusta que se la banque", respondió la dirigente de Cambiemos.

Mientras hubo quien leyó en esa respuesta un crecimiento en las encuestas de la mandataria, las últimas PASO arrojaron un resultado que golpeó al oficialismo: Axel Kicillof llegó al 49,3 por ciento de los votos sobre el 32,5 por ciento de Vidal.

Conocidos los resultados, Brancatelli ironizó en Twitter: "Mi pregunta fue decisiva (?)".

Mi pregunta fue decisiva (?) — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 12, 2019