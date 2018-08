A un año, el video del terrible accidente de Mauro Giallombardo

Ayer lunes 13 de agosto de cumplió un año del tremendo accidente que casi le cuesta la vida al pilot de TC Mauro Giallombardo, quien chocó con su auto contra un colectivo en una ruta de Bariloche. El joven automovilista continúa con su proceso de rehabilitación, pero ya está “más cerca de la bandera a cuadros”, como él mismo lo definió al volver a la actividad en las redes sociales.

Hoy se cumple un año del peor accidente que me toco atravesar y me pareció bueno volver a usar mis redes estoy más que agradecido con todos los que se preocuparon tanto por mí salud .el camino va a ser largo pero cada vez falta menos para la bandera a cuadros pic.twitter.com/RD5ZlsoYV5 — Mauro Giallombardo (@MGiallombardo) 13 de agosto de 2018

A modo de recuerdo de ese terrible momento, uno de los amigos que viajaba con Giallombardo, Hernán López, publicó el video del instante previo al impacto del auto con el colectivo. En las imágenes, bastante difusas, se alcanza a ver cómo el auto se desliza por acción de la nieve y también se ve el micro que viene de frente. Luego todo se oscurece.

Hoy un año del accidente. Gracias a todos mis amigos que estuvieron a cada momento y me ayudaron a salir adelante. Lamento no haber podido ayudar y acompañar a @MGiallombardo durante toda su rehabilitación como yo hubiese querido. pic.twitter.com/MoxHRLCcXp — Hernan Lopez (@Herlopezz) 13 de agosto de 2018

Junto a los dos muchachos viajaban las jóvenes Ailén Ogén y Brenda Curcio.

“Hoy un año del accidente. Gracias a todos mis amigos que estuvieron a cada momento y me ayudaron a salir adelante. Lamento no haber podido ayudar y acompañar a Giallombardo durante toda su rehabilitación como yo hubiese querido”, escribió Hernán junto a las imágenes.

Ailén Ogén era la pareja del automovilista en ese momento, y su madre dio una entrevista a Infobae en donde narró un poco cómo siguió la relación y el contacto entre ambas familias.

“Llegamos a tener un contacto porque la fantasía de Ailén era que él podría haber fallecido en el accidente y que se lo estábamos ocultando pese a que le mostrábamos algunas noticias”, comenzó Myrian.

Y agregó: “Desde el primer minuto que ella tuvo conciencia preguntó por sus amigos y de a poco le fuimos dando la información de cómo estaban, se fue comunicando con Hernán y con Brenda pero con él no. Tiempo después tuvieron un diálogo por mensaje que no fue muy bueno y desde entonces no tuvimos nunca más contacto ni nada por parte suya ni de su familia”.