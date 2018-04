Armado, se llevó dinero, un celular y cigarrillos

Una joven recibió la peligrosa visita de un ladrón este fin de semana, cuando abría su negocio en Italia y Salta. El joven estaba armado y se llevó dinero en efectivo, el teléfono celular de la propietaria y varios paquetes de cigarrillos. Amenazó con pegarle un tiro si llamaba a la policía. Fue detenido luego y aseguran que es un trapito de la zona.

Evelyn, dueña del kiosco, le contó al periodista Pedro Levy (El Tres): “El sábado abrí el negocio temprano, entra este chico y me pregunta si tengo facturas y cigarrillos”.

“Cuando le voy a dar las facturas, saca el arma, me apunta y me dice que le dé toda la plata que tenía”, siguió la comerciante.

Después detalló: “Cuando le dí la plata, me dice «dame más o te pego un tiro»”. “Después me pidió que le dé todos los cigarrillos. También me llevó el celular”.

“Yo apreté el botón de pánico pero la policía nunca vino”, advirtió.

Luego contó: “Salí para decirle a los chicos de la pinturería de enfrente que llamen a la policía y él me gritó que me meta adentro o me iba a pegar un tiro”.

“Gracias a la gente que avisó dónde estaba, la policía lo pudo detener, ahora está preso”, confirmó la dueña del kiosco. Y concluyó: “Dicen que es un trapito de acá de la zona que también sale a robar”.