Así se ve desde la torre de la Terminal que será un mirador

“En una primera etapa se va a reparar la torre, arreglar el techo de tejas y pintar la fachada con su color original para más adelante utilizar el mirador con visitas guiadas para poder observar el barrio y el río”, dijo el director de la estación, Orlando Debiasi, al programa A Diario de Radio 2 y agregó: “ Desde que se edificó la terminal en 1929, la torre no ha tenido ninguna remodelación, sólo se limpió el frente con hidrolavadoras”.

