Bidoglio: "Jugamos contra un gran rival"

Héctor Bidoglio no anduvo desangrándose en lamentos en el vestuario de Newell's. El DT se mostró dolido por la derrota, pero dejó en claro que el invicto lo perdieron ante un adversario más que calificado: "Jugamos contra un gran rival", destacó.



"Nos costó tener la pelota y recuperarla, pero River tiene calidad y se notó. Nos costó acomodarnos y lo sentimos al partido", dijo en camarines.



Para el entrenador, "Jugamos contra un gran rival: colectivamente se entienden bien e individualmente son poderosos. Somos conscientes del camino que estamos atravesando".



"Siempre hay cosas por mejorar: hoy volvimos a fallar en el juego área y en algunas situaciones tácticas. Nos costó acomodarnos. Tenemos claro lo que pasó, no queda otra que trabajar", apuntó.



Bidoglio cree que "lo pensamos bien al partido, pero hubo cosas que no salieron y que deberemos corregir. Sabíamos lo que íbamos a encontrar, aunque nos costó encontrar los espacios, recuperar la pelota. Hay mucho por mejorar si te hacen cuatro goles: duele, pero sabemos lo que necesitamos".



"El tercero vino muy rápido, pero son golpes que debemos asimilar también. Hay que ser fuertes. Son situaciones evitables, pero hay que trabajarlas", concluyó.