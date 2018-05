La respuesta de un cantante de rock a una acusación de abuso sexual

El cantante del grupo Turf Joaquín Levinton emitió un comunicado después de que una joven lo acusara públicamente de abuso sexual. Según el relato que la joven escribió en el blog #YaNoNosCallamosMas, el episodio ocurrió en 2013 cuando ella tenía 17 años.

La joven dijo que Levinton le dio un cigarrillo de marihuana mezclado con cocaína y que luego se aprovechó de ella: la llevó a la casa y cuando despertó estaba desnuda.

El músico publicó en las redes sociales un comunicado oficial en el que desmiente la versión de la joven y se pone a disposición de la Justicia para aclarar los hechos.

“En base a la denuncia anónima que se realiza en mi contra en un blog, me pongo a total disposición para aclarar esta situación en el ámbito que corresponde, ya que por medio de una red social y sin pruebas, tratándose de un tema tan sensible, lo único que se genera es daño y confusión. Desmiento esta acusación gravísima y me siento muy dolido por tener que atravesar este momento”, dice el comunicado que firma el cantante de Turf.

En la denuncia la joven cuenta que ella quiso irse a su casa porque se sentía mal luego de fumar la marihuana con cocaína y que él primero no la dejó y que después se ofreció a llevarla.

Pero, siempre según el relato de la chica, no la llevó a su casa sino a la de el. Después, continúa el relato, le dio algo que la hizo dormur. “Me desperté al otro día sin bombacha y sin nada de ropa en el piso de su cuarto. Bajé y él estaba con otros hombres en el living. Me presentó con sus amigos diciendo que era una putita que pegó en Makena. Todos se reían”, escribió.

Y continúa el relato: “Le pedí plata para volver a mi casa en un taxi porque no tenía y estaba muy asustada y paralizada. Me empezó a gritar, me agarró del brazo y me sacó de su casa. Me costó mucho contarle esto a mi familia y a mis amigas. Hasta hace unos meses viví creyendo en eso que él me dijo, que yo era una putita. Que yo subí a ese segundo piso porque era una putita. Que yo acepté ir a su casa porque era una putita. Yo no era ni soy eso”.