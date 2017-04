¿Cada cuánto hay que bañarse?

Aunque no se sabe realmente cuánto baños al día o a la semana son "demasiados", existe un grupo de personas que están experiementando esta teoría para saber si realmente es necesario bañarse todos los días. En este experimento, dirigido principalmente por James Hamblin, editor de The Atlantic, se descubrió que al dejar de bañarse el cuerpo se va acoplando y después de un tiempo, se deja de oler mal y se deja de tener piel sucia o grasosa. Al parecer entre más uno se baña, más obliga al cuerpo a necesitar el agua y el jabón.

La sensación de estar bajo la ducha tibia no tiene comparación. Sin embargo está científicamente comprobado que bañarse muy seguido puede traer consecuencias negativas a la salud.

