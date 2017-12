Fiesta en la plaza Buratovich: “Nunca tuvimos quejas de los vecinos”

Después de las repercusiones que tuvo la concurrida fiesta de este lunes a la madrugada en la plaza Buratovich de 9 de Julio y Cafferata, uno de los organizadores del evento habló con el periodista Pedro Levy en De 12 a 14 (El Tres) para dar su versión de los hechos. “Hace tres años consecutivos que venimos haciendo la fiesta y nunca tuvimos quejas de los vecinos”, aseguró. Dijo que “no había un DJ” y reconoció que “fue un error no haber puesto algunos baños químicos”. Y también contó que un vehículo de Control Urbano estuvo en el lugar.

Juan Cruz afirmó que “este es el tercer año consecutivo que se viene armando”. El joven detalló que “lo único que hicimos fue difundirlo por Instagram. Trajimos un poco de sonido, luces, y lo demás lo trae la gente”.

“Tratamos más que nada de invitar a gente conocida, que no cause problemas. Después, siempre cae uno que otro de rebote que no conocemos”, describió. Juan Cruz contó que “alrededor de la 1 o 2 de la mañana había unas 500 personas. Estábamos bastante organizados”.

El muchacho reconoció que “había luces”, como indicaron los vecinos. “Pero no había un DJ, era sólo una computadora”, completó.

“Vino un auto de Control Urbano y fuimos a dar la cara. Nos dijeron que no tiráramos pirotecnia y que no hagan ruido las motos. Por eso cuando sucedió eso paramos la música y anunciamos que eso no se podía hacer”, comentó el organizador.

“Es el tercer año que lo hacemos y nunca tuvimos quejas de los vecinos”, insistió.

Juan Cruz admitió que “cometimos el error de no haber contratado baños químicos, les pedimos disculpas a los vecinos por eso”.

Acerca de los residuos que quedaron en la plaza, señaló: “Cuando se terminó la fiesta, con un grupo de 15 amigos amontonamos toda la basura en un sólo lugar para facilitarle el trabajo a los empleados municipales”.

El joven destacó que “cada vez que hubo algún episodio de pelea cortamos la música y nos acercamos a separar”.

Por último, evaluó la posibilidad de dejar de convocar a esta fiesta por la repercusión negativa que tuvo la última: “Lo más probable es que no sigamos haciendo esta fiesta, nosotros sólo queremos pasar un buen rato y ahora estamos todos bastante mal por lo que se está diciendo en los medios”.