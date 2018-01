La golpeó en una dietética porque le daba "asco" que sea "gorda"

Una joven de 33 años relató un violento episodio que le tocó vivir en una dietética del barrio porteño de Belgrano. Una mujer exigió que la atendieran antes porque consideró que la muchacha era "gorda" y daba "asco". Después la atacó a golpes.

Luli Vázquez contó lo ocurrido en su cuenta de Facebook. Escribió que estaba por pagar en la caja cuando una mujer que estaba detrás de ella en la fila comenzó a decir que debían atenderla primero a ella porque la otra clienta era "gorda". Cuando la joven le consultó por qué la trataba así, respondió: "Los gordos no tienen que comer. Mirate lo que sos, gorda. Gorda de mierda, das asco hija de puta".

Como la víctima de la situación empezó a filmarla, la mujer le tiró el celular al piso y la golpeó. "No pude seguir grabando porque me manoteó el teléfono. Me golpeó en la cabeza con una bolsa o cartera. Me rasguñó, me zamarreó, me insultó", expresó la joven al sitio web Crónica.