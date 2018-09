Los uruguayos no podrán cruzar a su país con más de 5 kilos de alimentos argentinos

Los uruguayos que crucen al país no podrán regresar a su país con más de cinco kilos de alimentos sólidos. La medida fue anunciada el pasado sábado tras la semana de fuerte devaluación del peso argentino.

Según informó el diario El País, las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas indicaron que permitirán "que pasen con una canasta familiar razonable y no con artículos que no sean para alimentación". La medida por el momento no aplica a los combustibles. Los pasos fronterizos de Río Negro, Paysandú y Salto suelen ser usados para la compra de combustible, que en Uruguay está más caro.

El mayor flujo de mercadería se dio en los últimos días en el puente que une Colón, en Entre Ríos, con Paysandú. Si bien ya existían restricciones, ahora se harán controles más rigurosos.

El director de Turismo del departamento uruguayo de Maldonado, Luis Borsari, explicó que va a haber un "ajuste en los bolsillos de los argentinos" que vayan a vacacionar. "Van a venir con los bolsillos apretados. Lo tenemos más que claro", concluyó.