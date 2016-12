Tragedia en el Faena: murió una joven en una fiesta de fin de año

Los asistentes a la fiesta eran miembros de un reconocido estudio contable. Una amiga de la víctima llamó al Same y una ambulancia la trasladó al hospital Argerich para luego derivarla a la Clínica Bazterrica, donde falleció.

Una mujer de 27 años años murió este fin de semana durante una fiesta de fin de año en el Faena Arts Center. Según publicó La Nación, la joven se cayó de una escalera. El gobierno porteño clausuró el edificio y se abrió una investigación para determinar si fue o no un accidente.

