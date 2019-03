A los 18 años murió Felicité, la hermana de Louis Tomilson, cantante de One Direction

Felicité, la hermana del cantante de One Direction Louis Tomlinson, murió a los 18 años, aparentemente de un ataque al corazón, según publicó el diario The Sun.

Felicité, muy popular en Instagram y que el año pasado reveló planes para lanzar su propia línea de ropa bajo su apodo Fizzy, estaba en su departamento de Londres cuando falleció.

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio de la joven pero a pesar de los esfuerzos para reanimar a Felicité, fue declarada muerta en la escena. "Nos llamaron a las 12.51 y mandamos dos ambulancias, un servicio de respuesta en un coche y un paramédico. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció".

Luego del hecho, se anunciarion una autopsia pruebas de toxicología para determinar la causa de muerte de la adolescente.

Para Louis, de 27 años, la trágica noticia se produce después de la pérdida de su madre, Johannah Deakin, en 2016, cuando falleció a los 43 años después de perder su batalla contra la leucemia. Louis lanzó recientemente un nuevo sencillo desgarrador titulado Two of Us, en el que intenta expresar sus emociones tras la pérdida. "Nunca sabrás cuánto te extraño, ojalá fuera yo".