Ahora sí: mostraron el cuerpo de Pampita sin photoshop

Pampita subió hace poco tiempo una foto mientras vacacionaba en Miami, donde exhibió su cola. Sin embargo, ahora se pudo ver en Pronto cómo es su figura sin la aplicación de ningún filtro para imágenes. Queda claro que el photoshop, si bien es decisión de la modelo usarlo, no es necesario para ocultar la celulitis.

