Alfredo Casero puso en duda la enfermedad de Florencia Kirchner

El actor Alfredo Casero puso en duda el viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba para tratar la enfermedad de su hija Florencia, un linfedema. "En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso", manifestó.

"Realmente yo no puedo decir esto es verdad esto es mentira. En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso", expresó en el programa televisivo Animales Sueltos.

"Me da pena, que ella esté en un problema que tal vez no le compete", señaló al tiempo que agregó que Florencia Kirchner le "cae simpática". "Tal vez esta chica está con un problema gravísimo y yo lo lamento. Siempre me cayó simpática esa piba hasta lo de los cinco palos en el Galicia. Yo no creo que esa piba tenga maldad", comentó.

La ex presidenta y actual senador Cristina Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter que su hija está en Cuba, donde se realiza un tratamiento por un problema de salud. La ex mandataria viajó a la isla para acompañarla durante una semana, hecho que fue informado por su abogado Carlos Beraldi en los juzgados donde su defendida tiene causas en su contra.