Ariel Puchetta volverá a ser cantante de Ráfaga tras 15 años

Ariel Puchetta volverá a ser la voz del grupo Ráfaga luego de estar 15 años alejado de la banda de música tropical.

El propio músico lo anunció a través de las redes sociales: “¡Un día me fui de esta hermosa Banda pero en realidad nunca me aparté ni me apartaron de ella! ¡Hoy después de tantos años vuelvo con más fuerza que nunca!”, expresó.

Puchetta le puso su importa a temas clásicos de la banda como "Una ráfaga de amor", "Mentirosa" y "La luna y tú". Ahora el vocalista Rodrigo Tapari decidió dejar la banda y de esta manera se repatrió al cantante original.

Se estima que el grupo saque un nuevo disco a la venta en mayo de 2018.