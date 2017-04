Avelluto anunció más cambios en la gestión del Incaa

En las últimas horas, al documento que firmaron la Academia de Cine y otras once instituciones ligadas a la industria audiovisual, sumaron los comunicados del Proyecto Cine Independiente (PCI) y la filial argentina de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci).

"Le manifesté que esperaba una respuesta muy clara y contundente frente a estos hechos. Las respuestas no me resultaron convincentes y finalmente tuve que tomar la decisión: una fue pedirle a Alejandro Cacetta que diera un paso al costado y otra fue presentarme a la Oficina Anticorrupción para entregarle toda esta documentación", agregó.

Aunque indicó que Cacetta "es un hombre honesto", pero advirtió que "no alcanza con ser honesto" cuando se llega a la función pública.

"A a partir del lunes no sólo vamos a modificar el plantel de gerentes que algunos de los cuales vienen de los años del kirchnerismo, sino que también vamos a trabajar con la Oficina Anticorrupción para generar nuevos circuitos. Quiero que el Incaa sea una institución ejemplar", sostuvo el funcionario nacional a Radio La Red.

