Benito Cerati y la internación de Gustavo: "Fueron años de no crecer"

Benito Cerati recordó la extensa internación de su padre, Gustavo Cerati, fallecido en 2014 tras sufrir un accidente cerebrovascular.

"Yo estaba en una etapa crucial de mi vida. Fueron cuatro o cinco años de no crecer. En mi cabeza lo veo como un paréntesis: hasta mis 16 años fue de una manera, después una etapa gris y luego a mis 21 años arranqué de nuevo", reveló el frontman de la banda Zero Kill en el programa Podemos hablar.

"Una parte es la de mi padre (...) Pero la otra parte es la parte rara y particular de él. No se sabía qué pasaba, un día te decían una cosa, otro día te decían otra", continuó Benito, quien aseguró que "cualquiera que no tenga a sus padres sabrá cuál es el sentimiento, sabrá cómo cuesta".

Gustavo Cerati pasó cuatro años en coma tras sufrir un ACV en mayo de 2010, tras un recital. El ex cantante y guitarrista de Soda Stereo murió el 4 de septiembre de 2014.

Sobre esos días, Benito contó: "Cuando hay algo tan fuerte y tan inentendible, se te para hasta el crecimiento. A los 21 años, cuando ya falleció mi padre, me empezó a crecer pelo y empecé a tener toda esa cosa adolescente, de rebeldía, que no había tenido en su momento".

En tanto que sobre el desenlace, dijo que "es positivo en cierto punto": "Te hace comprender la vida, la muerte. Si no, no estaría plantado acá. Todo lo que sucede alrededor de uno hace que uno sea quien es".

Sobre el final, recordó su último encuentro con Gustavo: "Había estado en su casa y me dejó en la puerta de la casa de mi mamá. Y me dijo: «No nos vamos a ver por un largo tiempo». Y se fue. Yo estaba reacostumbrado a que se fuera un mes. Me quedé pensando entonces en por qué el énfasis en eso".

"Fue una buena despedida, un buen cierre. He cerrado bien. Y con mi abuela materna me pasó lo mismo. No me quedó nada pendiente", cerró.