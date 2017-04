Benjamín Vicuña será una mujer mítica en el teatro

Consultado por el diario Perfil, en Cartagena, Colombia, sobre quién sería Eva, Benjamín Vicuña respondió: “Moi”. Y agregó: “Es un sueño para cualquier actor –y agregó su sensación de plenitud frente a su presente laboral–. Sueño con disfrutar el momento. Todos soñamos lo mismo: disfrutar de este oficio maravilloso, algo que es esquivo pese a que todos decimos que amamos lo que hacemos. Y sueño con ser un agradecido porque ahora termino este trabajo –se refiere a su participación en Sitiados II, de Fox– y me voy a Francia a ensayar esta obra de teatro, que es una coproducción con la Argentina y también tendrá una gira por Europa”.

