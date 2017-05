Berger furiosa con Scioli: “Me dijo que mi embarazo era una cagada”

Gisela Berger ratificó sus declaraciones sobre el pedido de aborto que le habría hecho Daniel Scioli. Aseguró que el ex gobernador reaccionó muy mal ante la noticia, incluso le habría pedido que no le contara de su estado a nadie. La modelo confió que estaba en shock tras escuchar a su ex en televisión diciendo que iba a ser papá.

Según publicó Ciudad.com, la modelo de 28 años fue entrevistada tras las declaraciones de Scioli a Jorge Rial, y estaba indignada. “No puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, Daniel no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación y no tirar todo lo que habíamos construido hasta el momento”, sostuvo.

“Yo no estaba enterada de que él iba a dar esta noticia ahora. Pasaron 3 meses sin poder contarle a absolutamente nadie del tema”, continuó y precisó: “Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue 'No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?', refiriéndose a un aborto. Es una locura todo, no entiendo nada de lo que está pasando. Estoy completamente en shock”.

Berger admitió su furia hacia el ex candidato presidencial. “Está planteando "la familia feliz" cuando lo único que hizo hasta ahora... no, no, no entiendo. Te juro que estoy completamente sacada y nerviosa, con la panza dura. El otro día que pasó lo de Sofía me puse a llorar mientras manejaba y me podría haber pasado cualquier cosa. Tuvo cero cuidado, nada de sensibilidad y ahora esto”, cuestionó.

Luego, confesó que sólo su madre sabe que está embarazada. “Es una locura porque Daniel me pidió que no se lo diga absolutamente a nadie y ahora él lo cuenta sin hablar conmigo. No me dijo nada y más allá de eso, él quería que me haga un aborto”, insistió.

“¿Él te lo dijo así?”; fue la pregunta de la periodista. “-Sí, por supuesto. Obviamente hizo todo lo posible, esperar y que yo no se lo dijera a nadie. Es una locura lo que está haciendo, estoy en shock. No puedo seguir hablando... de todas formas, ahora soy yo la que va a romper el silencio. Realmente no lo puedo creer, estoy sin palabras y cada minuto que pasa, es un momento peor. Ahora quiere formar la familia perfecta cuando, si no fuera por mí, no estaría... quería que me haga un aborto”, declaró.

La modelo, quien ya pasó los tres primeros meses de embarazo, subrayó sobre el pedido de Scioli de que no hable: “Me rogaba que no dijera absolutamente nada del tema y, como te dije, yo ahora tengo que ponerme a explicar a mi familia. Sumado a esto, yo tuve una situación muy complicada el día que pasó lo de Sofía Clérici cuando tuve que ver todo eso. Es inexplicable”, manifestó.

A continuación, aseguró que no quiere volver con él y confió que tras la entrevista con Rial, tampoco pudo dialogar: “No, ¡porque él no me llamó nunca más! No estaba pendiente de mí en absoluto. Yo estoy sola en Buenos Aires y no estoy al cuidado de absolutamente nadie. Estoy sola. El otro día tuve un tema súper complicado por algo que él me hizo pasar en la cual yo llego a casa y estaba mal. Yo no entiendo demasiado pero me agarró una cosa en la panza, no me quería ni levantar. Quería ir al baño pero estaba sola. No me podía mover de la cama y estaba sola sin que nadie me ayudara. Perdoname pero no puedo seguir hablando”, exclamó.

Finalmente, sostuvo: “Estoy sola. Obviamente ahora voy a hablar con mi familia porque en estos casi 3 meses y medio, Daniel me prohibió que hable con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Y, de repente que pasa lo de Sofía Clérici, paso toda esta angustia y él no me llamó ni para preguntarme, "Gisela, ¿cómo estás?". Me pidió perdón y después nunca más. Ya no puedo hablar más, perdón. Un beso y gracias”.