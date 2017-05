Scioli dijo que va a ser papá y Berger lo acusó de pedirle que aborte

Más escándalo. Daniel Scioli confirmó que Gisela Berrger está embarazada. El sorpresivo anuncio fue un verdadero sacudón en medio de acusaciones de infidelidad de parte de la joven. Pero, a pesar de que el ex gobernador bonaerense compartió su felicidad por la noticia, la modelo salió al cruce y aseguró que él le pidió que se haga un aborto.

De acuerdo a lo que publican medios masivos de alcance nacional, Scioli anunció que su pareja, Gisela Berger, está embarazada. "Voy a ser papá a los 60 años", reveló el ex gobernador bonaerense, emocionado. "Estamos pasando un desafío hermoso, yo tuve muchos desafíos, como el accidente y otras adversidades. Estamos esperando un bebé y eso nos da una emoción muy fuerte", confió entrevistado por Jorge Rial en A24.

El ex candidato presidencial del Frente para la Victoria dijo que ahora lo espera "todo un desafío por delante".

"Voy a ser padre y ojalá dios me ilumine para ser un buen padre. Esperemos que podamos transitar esto. Mi madurez, la diferencia de edad, tiene que servir para llevar todo lo mejor posible adelante", sostuvo.

También descartó las acusaciones de infidelidad. "No hay tercera en discordia. Sofía Clerici es una amiga, ella ya dijo que no pasó nada". Y consultado sobre la reacción de Berger sobre este episodio, indicó: "Gisela es muy sensible, como toda mujer, y reacciona. Le pedí disculpas por esta situación que se creo".

Sin embargo, según Noticias, Berger al ser consultada sobre los dichos de Scioli, manifestó: “Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto”, aseguró la modelo. Ante la consulta de si accedió a su pedido, Berger completó: “Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así”.