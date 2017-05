Sofía Clérici: la tercera en discordia entre Scioli y Berger

Como resultado, la mujer de Fantino, Miriam Lanzoni se enojó con su marido y no lo dejó entrar a dormir a su casa. Pero ese no fue el único inconveniente de la mediática. A los pocos meses estuvo en boca de todos cuando salió a luz un video prohibido donde se encontraba junto a su hermana mayor teniendo sexo con otros hombres.

La morocha, acusada por ser la responsable de la separación de la modelo y el político se hizo conocida en los medios después de ganar el concurso Miss Tatoo Argentina. Uno de los primeros escándalos en su carrera fue cuando Alejandro Fantino la invitó a su programa Animales Sueltos y el conductor no dejó de halagar su belleza durante toda la noche.

Clérici tiene 28 años, fue conejita de Playboy y cuenta con un historial de varios escándalos. Su mayor punto de exposición llegó ayer cuando Berger la acusó de ser la amante de su novio, el ex gobernador de Buenos Aires.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo