Bomba: ¿Jorge Rial anticipó el final de Intrusos?

¿Será que «todo concluye al fin» y que «nada puede escapar» a la máxima de Vox Dei? ¿Será que Intrusos tiene fecha de retiro? El propio Jorge Rial dio pistas al respecto.

"Mi objetivo es redondear a los 20, después vemos. Pero así queda más redondo a los 20, y además va a quedar en la historia. Vos fijate que es el único programa que no paró nunca. Desde el primer día hasta ahora, no paramos nunca, no nos tomamos vacaciones, nada", declaró el conductor al programa Falta de respeto.

“Redondeo 20, en principio quiero llegar a eso. Después veremos si sigo con Intrusos, si me tomo un año sabático, si me dedico a otra cosa, si hago un programa semanal, no sé qué voy a hacer", deslizó.

El programa de chimentos arrancó el 1º de enero de 2001. O sea que, si bien tendríamos Intrusos por algo más de tres años, tampoco es tanto.

En la entrevista, el periodista también destacó los créditos logrados por el ciclo que conduce en todo este tiempo.

"Han salido figuras que fueron creadas por nosotros, que pasaron por ahí y ha salido mucha gente importante del panel y todo. Ha sido un semillero importante en el mundo del espectáculo. Intrusos cuando arrancó le cambió la cara a lo que eran los programas de espectáculos. Creo que marcó un estilo que después se esparció por la gente y está bien, a mi me gusta eso", aseguró Rial.