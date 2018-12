Brenda Asnicar sobre Carlos Tévez: "Trato de no recordar mi pasado"

La actriz Brenda Asnicar viajó de Colombia a Buenos Aires para pasar las fiestas con su familia. La ex Patito Feo confirmó su protagónico en la miniserie Gilda en 2019. Y como de trabajo se trata y justo se está rodando la ficción sobre Carlos Tévez, le preguntaron por su relación con el jugador de Boca Juniors.

"Ya me olvidé de eso. Trato de no recordar mi pasado, ponele que todo lo que uno hace es importante en la vida porque deja elecciones y uno aprende cosas de uno mismo. Me siento afortunada de haber tomado las decisiones correctas siguiendo mi corazón", dijo al respecto Brenda, en declaraciones que dio al programa Agarrate Catalina y reproduce el portal Diario Veloz.

"No se qué telenovela se hacían. Hablar de esto hoy siento que no tiene sentido porque pasaron muchos años. Ahora hago foco en el amor. Si me pongo a analizar lo que pasó, terminó en el psicólogo", continuó.

La relación entre Asnicar y Tévez terminó de forma abrupta y con algún que otro escándalo en el medio. El romance data de 2010, cuando él estaba separado de su mujer, Vanesa Mansilla.

Brenda también se refirió a su marido, el empresario Alejandro De Angulo: "Es millonario en amigos, es una persona excepcional. No tiene nada que ver con el medio. No me gusta hablar de mi vida privada, prefiero hablar del trabajo porque tengo la teoría de que cuando una abre la puerta pueden entrar demonios".