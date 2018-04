Canciones con voz: el dúo La Perilla presenta Quinta Pata

Este viernes a las 21.30, en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085, el dúo La Perilla presenta Quinta Pata, su primer disco. La dupla está integrada por Julia Pistono, en voz, y Mati Vant, en voz y guitarra, y propone un repertorio de canciones con raíces folclóricas y fronteras corridas (al final) hacia las músicas del mundo.

La entrada es gratuita. Podrán retirarse desde dos horas antes del recital, hasta dos por persona, en la boletería del teatro.

“La Perilla es un dúo pero es también un grupo que arriba y abajo del escenario se divierte mucho. Somos dos amigos que hacen arreglos vocales y se la pasan desarreglando canciones”, explicó Mati Vant, en diálogo con Rosario3.com.

El dúo se conformó en 2014, tras algunas actuaciones en las que el guitarrista y cancionista acompañó a Julia Pistono, instrumentista y directora de coros. En un momento de ese año dejaron de pensarse como dos partes para aunarse en La Perilla: “Vos podés escuchar ciertos grupos o dúos en los que hay una melodía principal y hay otro que lo acompaña. Pero en esta idea de dúo, son dos instrumentos que están trabajando juntos".

Al ser consultado por la elección del nombre, Vant contó que fue “una asociación libre”: “Volvíamos de un viaje y queríamos un nombre fácil de recordar. Y de golpe, llegamos a «manija» que era como esa idea de estar ansioso. Y «La manija» ya existía, así que el próximo sinónimo que llegó fue «perilla»”.

Desde un primer momento, el repertorio –entre propio y ajeno– estuvo marcado por los arreglos vocales, una elección que también se plasmó en las once canciones de Quinta Pata.

“No tenemos un método. Con Juli nos juntamos todo el tiempo. Entonces, es una relación que no es sólo tocar. Si vemos que una canción vibra, seguimos, y si no, la sacamos. Es algo que fluye al cantarla”, abundó en también integrante Azulejo.



Y si bien el título de es primer disco invita a pensar en más de un significado, existe un anclaje literal y está escrito en “Para el norte”, la segunda canción de la placa.

“Es un gato. Y viste que el gato tiene una estructura que no puede modificar porque si no, no hay danza. Y lo que hice cuando la escribí, a modo de chiste, fue agregarle dos compases al final y decir que «al gato le encontré una quinta pata». Y quedó como un gato raro. Si bien a la canción la escribí antes del dúo, después nos vino como anillo al dedo. Lo tomamos como una forma de trabajar en todo, en las canciones, la escena, las luces, los lugares en los que tocamos; en como que nos desencasillamos”, sostuvo Vant.

“Estamos en una búsqueda constante. No por el hecho de ser unos renegados, sino porque queremos ser lo más auténticos posible. Es un poco paradójico eso de que para ser auténtico le tengas que buscar la quinta pata al gato”, advirtió Vant.



En Quinta Pata se escuchan once canciones que remiten a raíces folclóricas y latinoamericanas; todas ellas estás tamizadas por el dúo. En el registro, guitarras, bajo y percusión –según el tema– se integran a la trama que proponen las armonías vocales.

“El diablo en los carnavales, de Edu "Pitufo" Lombardo), “La media pena”, de Juan Falú y Pepe Nuñez”, Te recuerdo Amanda”, de Víctor Jara; y “Candombe de la azotea”, de Jorge Fandermole, son algunas de las canciones que conforman el listado que cierra con un bonus track "de ensayo": una versión de "After you've gone".

Vant adelantó que en el recital de este viernes, "el plan es tocar el álbum entero" con casi la totalidad de los músicos y músicas que participaron de la grabación. Junto a la dupla estarán Julieta Demagistris, Hernán Flores, Chey Ramos, Gabriel Vallejos, Ana Vélez, Emiliano Zamora, Julián Cicerchia, Adrián Pistono, Mariano Sayago y Esteban Suárez.

Para el dúo, se trata de una presentación “esperada”: “Estamos con una ansiedad importante. Es más, creo que nos queda perfecto eso de «manija». Diría que estamos «emperillados»".



Ficha técnica

Julia Pistono, voz.

Matías Trovant, voz, guitarra y arreglos.

Invitados especiales:

Flauta Traversa: Emiliano Zamora. Batería en Para el norte y Andá y decile a tu mama: Ana Velez. Piano: Adrián Pistono. Bajo en La Regateada: Hernán Flores. Bombo Legüero: Julieta Demagistris. Guitarras en Nicanor: Jose "Chey" Ramos, AndrésTritten, Javier Rivero. Guitarra en Días de frio: Aldo Simón. Percusión en Candombe de la azotea: Walter Pinto. Bajo en Candombe de la azotea: Mariano Sayago. Voz en Candombe de la azotea: Jorge Fandermole. Guitarra en Andá y decile a tu mama y Bonustrack: Julián Cicerchia.

Grabado, mezclado y masterizado por Aldo Simón en estudio Berimbau (Rosario), entre agosto de 2016 y marzo de 2017.

Arte de Disco: Sofa

Producción: Dúo La Perilla y músicos invitados.

El álbum es también es primer opus de la serie Neptunia, ganadora de la Convocatoria Espacio Santafesino en la categoría Serie fonográfica.