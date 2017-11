Con Julio Bocca como director, se presenta el Ballet Nacional Sodre

Este martes a las 21, en el teatro El Círculo, Mendoza y Laprida, se presenta la compañía del Ballet Nacional Sodre/Uruguay, bajo la dirección de Julio Bocca.

La compañía llega a Rosario en el marco de una gira que contempla distintas ciudades argentinas.

El programa elegido combina extractos de grandes obras del repertorio clásico como son la suite de Don Quijote, con coreografía de los argentinos Silvia Bazilis y Raúl Candal; el pas de deux de El Corsario, de Anna-Marie Holmes; y dos piezas contemporáneas: One and Others, del argentino Demis Volpi –coreógrafo residente del Stuttgart Ballet–; y Without Words, del español Nacho Duato.

Desde su fundación, el 27 de agosto de 1935, el Ballet Sodre ha sido el organismo artístico público encargado de desarrollar el ballet clásico profesional en Uruguay.

En junio de 2010, Julio Bocca asumió la dirección. A partir de entonces, la compañía –ahora denominada Ballet Nacional Sodre/Uruguay (BNS)– experimenta la mayor transformación de toda su historia abriendo sus puertas a la región y al mundo tanto en la integración de sus componentes como en la elección de los maestros, coreógrafos y bailarines invitados

Con un público que supera los 100 mil espectadores anuales, la compañía emprendió giras nacionales e internacionales.