Conduciendo a la Academia: Green Book fue elegida mejor película

Sin presentador y con la actuación (equipo reducido) del grupo británico Queen, comenzaba este domingo a las 22 la edición 91 de los premios Oscar, que reparte la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywwod.

Pasados los primeros cinco minutos, todavía costaba entender lo que acababa de ocurrir: si Byan May y Roger Taylor, acompañados del vocalista Adam Lambert, habían buscado ser la mejor banda tributo de sí misma o si, como había poco tiempo, a la épica de las canciones “We will rock” y “We are the champions” había que quitarle eso, la épica.

Acto seguido, Tina Fay, Amy Pholer y Maya Rudolph comenzaron de manera formal la gala de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

La apuesta fue acertada: las dos primeras cosecharon buenas críticas como anfitrionas en tres ediciones en los Globos de Oro.

El primer galardón de la noche –mejor actriz de reparto– no ofreció sorpresa. Las apuestas señalaban a Regina King (nominada por primera vez) por su papel en El blues de Beale Street (If Beale street could talk) y para ella fue.

Entonces, un Tom Morello (guitarrista de Rage Against The Machine) presentó de corrido y con estricto smoking a la primera de las cintas nominadas a mejor película, Vice.

Ruth E. Carter dejó con las manos vacías a Sandy Powell –máxima candidata por sus creaciones para La favorita– en la competencia por el mejor vestuario. Su trabajo en Black Panther fue reconocido por la Academia, en su tercera nominación.



No fue el único crédito técnico temprano para la película basada en el superhéroe de Marvel. Hannah Beachler, la primera afroamericana nominada en la historia a diseño de producción, alzó su estatuilla.

En la categoría documental, la cinta sobre la vida de la jueza Ruth Bader Ginsburg –un verdadero icono en Estados Unidos– perdió.

Distinta fue la suerte de Period. End of sentence, que se alzó como mejor corto documental. “No me puedo creer que una película sobre la menstruación acaba de ganar el Oscar", gritó la directora, Rayka Zehtabchi al recibir el galardón.



Quince minutos faltaban para las 23, y Alfonso Cuarón se alzaba con la primera estatuilla para él (y para Roma): mejor fotografía. El mexicano hacía historia al convertirse en el primer realizador en lograrlo.

El segundo llegó unos veinte minutos después, cuando Roma se quedaba con el crédito a la mejor película en lengua no inglesa y relegaba a Cold War. La cinta polaca era la más seria competidora del film latinoamericano.

En su discurso, Cuarón citó a Claude Chabrol: “No hay Nueva Ola, sino océanos. Y las cinco películas candidatas pertenecían al mismo océano”.



El Oscar para el actor secundario recayó en Mahershala Ali por su interpretación del eximio pianista Don Shirley en la película Green Book. De este modo, se convertía en el primer intérprete afroamericano en lograr dos estatuillas en esta categoría. La obtuvo en 2016 por Moonlight.

En el universo animado, Spider-Man: Un nuevo universo ganó algo más que el premio a la mejor película de animación: rompió la hegemonía de Disney Animation y Pixar en la categoría.

El film venía de recolectar galardones en los Globo de Oro, el Critics' Choice, el del Sindicato de Productores y el BAFTA.

A las casi dos horas de entrega–agradecimiento–entrega, la modorra se vio sacudida por la presencia de una de las duplas más geniales de las últimas tres décadas.

Un momento fuera de lo ordinario (al fin)

Mike Myers y Dana Carvey, protagonistas de Wayne’s World, se reunieron en el escenario del Teatro Dolby 27 años después para presentar la película Bohemian Rhapsody.

“No somos dignos, no somos dignos”, dijo Myers en la voz que usaba para su personaje, Wayne. "Creo que voy a lanzar”, respondió Carvey, como lo hubiera hecho Garth en El mundo según Wayne.

Por si alguien se lo perdió, aquí va la referencia de por qué los convocaron para presentar la biopic sobre Freddi Mercury.



El director Spike Lee eligió el púrpura para recordar a Prince. Y a la hora de agradecer el Oscar al mejor guión adaptado por Infiltrado en el KKKlan, también recordó la suerte de miles de los afrodescendientes en los Estados Unidos. “Detengan el genocidio”, reclamó.

After they cut to commercial, Samuel L. Jackson was waiting there patiently to hand Spike Lee his Oscar pic.twitter.com/QTjdKG4Gdf — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 25 de febrero de 2019

Lady Gaga y Bradley Cooper se llevaron el Oscar a la mejor canción por "Shallow", tema de la taquillera Nace una estrella.

"Muchísimas gracias a la Academia y a cada persona en esta sala. A mi hermana y mi familia", dijo la vocalista, con lágrimas en los ojos. "Bradley, no hay ni una sola persona en el mundo con quien podría haber cantado esta canción que no fueras tú", continuó.



Con media hora de este lunes encima, llegó el video “in memorian” para recordar a aquellas personalidades ligadas a la industria cinematográfica fallecidas el último año. Una de las últimas imágenes fue la del actor Bruno Ganz.

A esta altura, la gala más corta sumaba un segundo crédito: la más aburrida. Sólo la zanahoria con el cartelito de “mejor película” mantenía el mínimo interés en la ceremonia.

Camino a "los últimos cuatro"

“Oh, mi Dios”, fueron las primeras palabras de Rami Malek con la estatuilla de mejor actor en mano.

Luego, llegó la lista de agradecimientos y anécdotas personales mientras Christian Bale, Viggo Mortensen y Willem Dafoe se preguntaban qué falló en el maquillaje de sus caracterizaciones de Dick Cheney, Tony Vellelonga y Vincent van Gogh, respectivamente.

El momento "tu cara me suena" quedó atrás con el despampanante histrionismo de Olivia Colman y su agradecimiento por haber vencido en el apartado mejor actriz.

“Esto es terriblemente estresante. Es muy loco. ¡Tengo un Oscar!”, dijo quien encarna a la reina Ana (última de los Estuardo) en La Favorita.

El realizador mexicano Guillermo del Toro fue el encargado de darle el premio a la mejor dirección a Alfonso Cuarón por Roma. El director sumó su segundo reconocimiento de la Academia detrás de cámaras.

En inglés, agradeció a las actrices y el equipo técnico de su película. Y también destacó que se reconozca a una cinta "sobre estas mujeres indígenas que han criado al resto".

Y el Oscar a la mejor película fue para Green Book. Listo, nada más que agregar.

Tabla de posiciones del Oscar 2019

Bohemian Rhapsody, 4

Green Book, 3

Roma, 3

Black Panther, 3

Vice, 1

El blues de Beale Street, 1

Spider Man: un nuevo universo, 1

First Man, 1

Infiltrado en el KKKlan, 1

Nace una estrella, 1

La favorita, 1