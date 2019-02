Oscar a Mejor vestuario, entre prendas de época y diseños futuristas

Los vestuarios nominados a los Oscar 2019 ofrecen recorrido variopinto: van desde la Escocia del siglo XVI al polvoriento oeste estadounidense; y de un país africano imaginario a Inglaterra del siglo XVIII.

La favorita, El regreso de Mary Poppins, Las dos reinas (se estrena el 28 de marzo) Black Panther y La balada de Buster Scruggs (en Netflix) son las cinco películas nominadas a mejor diseño de vestuario en la 91 edición de los Oscar, cuya gala será este domingo.

En este apartado, la gran candidata a llevarse la estatuilla es Sandy Powell por ser la creadora del vestuario de dos de ellas.

La tres veces oscarizada (Shakespeare in Love, The Aviator y The Young Victoria) fue la encargada de crear el vestuario de La favorita. En la cinta de Yorgos Lanthimos, la trama de intrigas palaciegas son el hilo conductor para contar la historia de la reina Ana, la primera soberana de Gran Bretaña y la última de la casa de los Estuardo.

Con una limitada paleta de colores centrada en blancos y negros, con pequeños toques dorados, plateados y grises, creó los diseños a partir de retratos cortesanos de la época.

Powell también estuvo detrás de los diseños de El regreso de Mary Poppins. Aquí consiguió que “el frío de Londres se refleje en la oscuridad de los trajes”, tal como explica la especialista Inmaculada Tapia en una reseña para la agencia EFE.

La competidora más firme de Powell en la categoría es Alexandra Byrne, nominda a mejor diseño de vestuario por su trabajo en Las dos reinas. A ella el Oscar tampoco le es extraño. Ya ganó la estatuilla por su trabajo en Elizabeth: The Golden Age.

En esta película, las dos protagonistas son monarcas: Mary y Elizabeth; y ambas reflejan su poder en la elección de las telas de sus vestidos y en la manera de adornarlos.

En un contexto alejado pero en el que la monarquía también forma parte del eje de la historia, asoma Black Panther. El filme –el primero sobre un superhéroe en ser nominado a Mejor película– está ambientado en un país imaginario de África.

La diseñadora Ruth E. Carter -en su tercera nominación tras Malcom X y Amistad- creó un vestuario en el que conviven cultura Masai y los complementos más futurisas.

Por último, The Ballad of Buster Scruggs representa la tercera nominación para la diseñadora Mary Zophres -tras La La Land y True Grit-. Para este western clásico, optó por prendas sencillas y colores oscuros.

Para conocer quién se lleva el Oscar al mejor diseño de vestuario habrá que esperar hasta este domingo.