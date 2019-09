“Quiero cantar con ellos porque es símbolo de celebración y felicidad”

Caetano Veloso

El escenario de un concierto puede recrear un living familiar: cuatro sillas en línea y un público de frente que, de ratos, se olvida que está en un teatro. Asiste a los comentarios del padre sobre sus tres hijos y de los hijos –entre el humor y la queja– hacia este: “Exigió que hagamos una canción de él”.

El concierto que “transcurre” en ese escenario puede condensar medio siglo de música popular brasilera: samba, bossa nova, tropicalismo, folk, jazz, balada, funk, bajo, guitarras, teclado, pandereta, dos papeles de lija que se frotan y un plato de porcelana blanca “raspado” por los dientes de un cuchillo.

La tramoya sonora puede conversar con la escénica: un sol proyectado sobre un telón de colores cambiantes alterna en luna llena (“menguante”). Debajo del cuerpo celeste (o violenta, rojo, anaranjado, azul), unas telas anudadas simulan un horizonte de duna o montaña.

Pero el concierto de casi dos horas tiene algo que lo distingue: el apellido Veloso.

Caetano, Moreno, Zeca y Tom Veloso presentaron Ofertório el último domingo en el teatro El Círculo. De esta manera, la ciudad se sumó a la serie de presentaciones (del concierto y disco a la vez) que comenzaron en el teatro NET de Sao Paulo, el 27 de octubre de 2017.

En Rosario, las tramoyas escénica y sonora concurrieron en un listado que incluyó "Baby", “Boas vindas”, “Alexandrino”, "A tua presença Morena" y “How Beautiful Could a Being Be” y "Todo homem", el “estreno” de Zeca. Se trata sólo del calculo de una mano. El final se repitió por cinco.

Hubo homenajes a Gilberto Gil –“O seu amor”–, a María Bethania (hermana y tía), citas a las madres de sus hijos –"Ela e eu" y "Não me arrependo"– y la “Ofertório” del título: una canción que Caetano compuso para la misa de celebración de los 90 años de Dona Canô, con “las palabras y cómo ella las hubiera dicho”.

También hubo quien se animó a bailar y a cantar sobre un público que mayoritariamente acompañó con las palmas. Sólo en contadas ocasiones el concierto se siguió desde la pantalla del celular.

Medio siglo de música visto desde edades que van de los veintipico (Tom y Zeca) a los 77 (Caetano), con una escala generacional en los 46 (Moreno). Una suerte de genealogía en clave de celebración sonora.

La amplitud cronológica permite dimensionar los cambios de época. El tiempo pasa y el mundo sigue reconfigurándose. Las redes sociales rediseñan los vínculos, los conservadurismos acechan y ahí está Caetano, inoxidable; capaz de la gravedad de una denuncia y de la levedad de un silbido.

El hombre de la "fina estampa" que asegura “no soy religioso” y, sin embargo, despierta la sospecha de algún pacto.

Las canciones

Baby

O seu amor

Boas vindas

Todo homem

Genipapo absoluto

Um passo a frente

Clarão

De tentar voltar

A tua presença morena

Trem das cores

Alexandrino

Oração ao Tempo

Alguém cantando

Ofertório

Reconvexo

Um só lugar

Leãozinho

Ela e eu

Não me arrependo

Um canto de Afoxé para o Bloco do Ilê

Força estranha

How Beautiful Could a Being Be

Canto Do Povo de Um Lugar

Deusa do amor

Tá escrito