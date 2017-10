Dale play: la semana en canciones

La Semana en canciones recupera algunos de los hechos más salientes de los últimos seis días –de lunes a sábado– a partir de (posibles) conexiones con la música; una relación que en algunos casos es literal, y en otros, “un poco más elaborada”.

De lunes a sábado, los "elegidos" de Rosario3.com son el triunfo de Cambiemos en las elecciones de medio término, el cumpleaños número 66 de Charly García, la televisación gratuita de partidos llegaba a su fin, la consagración de Rosario Central en la Copa Argentina, las muertes de Fats Domino y George Young, la detención de Julio De Vido, el supuesto padre del Chavo del 8, Adolfo Rodríguez Saá con ánimo de viernes y la Fiesta de la cerveza en el Paseo Pellegrini. La lista

Lunes

Mientras avanzaba en conteo de votos de las últimas elecciones de medio término, el mapa de la provincia de Santa Fe –y de gran parte de Argentina– se pintaba de amarillo con el triunfo de Cambiemos. Un “amor amarillo.”

El último lunes también Charly García cumplió 66 años. La máquina de hacernos felices con sus canciones recibió las felicitaciones del caso en persona y en las redes, a través de fotos y mensajes varios.

Tanto fue así que el cumpleaños del que “prende y apaga la luz” fue trending topic.

Martes

El último martes fue un día marcado por el fútbol. Por una parte, se confirmaba que a partir de este fin de semana, la transmisión de los partidos dejaba de ser gratuita. De este modo, la tribunas volvían al primer plano de la pantalla chica.



La jornada cerraba con la heroica victoria de Rosario Central por 3 a 2 sobre Godoy Cruz en la Copa Argentina y el emotivo festejo de un hincha canalla tras la consagración.

Miércoles

El último miércoles el pop, el rock y la música en general, despidieron a dos artesanos de la canción.

Ese mismo día se informaron las muertes del cantante, compositor y pianista Fats Domino y del compositor y productor George Young. El hermano mayor de Malcolm y Angus Young, de AC/DC, integró The Easybeats y Flash And The Pan, entre otros créditos.

Claro que “la noticias del día” no fue para el cancionero mundial, sino para el desafuero seguido de detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Tras entregarse en los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, el ex funcionario kirchnerista fue trasladado al penal de Ezeiza. La canción elegida es “Las cárceles no dan más”, de Los Twist.

Jueves

Los cruces entre la política y la Justicia continuaron el último jueves con la presencia en Tribunales porteños de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La senadora electa por Buenos aires presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadío que la investiga por presunto encubrimiento agravado en la causa Amia.

Sin embargo, la canción del día se la lleva El Chavo de 8. En una supuesta entrevista atribuida a Enrique Segoviano, director del programa hasta 1978, este habría deslizado que en una escena no grabada del envío iba a conocerse el nombre del padre del ilustre vecino de la “bonita vecindad”.

¿De quién se trata? ¡De Don Ramón! Por fuera de las suposiciones y en el terreno de los datos, la versión hace agua.

Viernes

Casi sobre el cierre de la semana, la política ensayaba un nuevo cruce con las redes sociales. Esta vez, con un tono más relajado y casi artístico.

Adolfo Rodríguez Saá, senador electo por la provincia de San Luis, grabó un video y lo compartió en redes en el que se lo ve al frente del volante de su auto mientras comenta las bondades de un día de sol.

Hasta que, en un momento, se despacha con la frase que viralizó: “Pero lo más lindo es que hoy es viernes y ¡el cuerpo lo sabe!.” La “canción” es de él.

Adolfo Rodríguez Saá: "Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe" pic.twitter.com/bh3UC7PXWc — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) 27 de octubre de 2017

Sábado

El último sábado cerraba con una postal que no por habitual deja de sorprender: el Paseo Pellegrini colmado de gente disfrutando de la Fiesta de la cerveza.

Para sellar la fecha, “La Bière (La Cerveza)”, de Jacques Brel.