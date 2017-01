Diciembre cerró con un 20% menos de público en los cines

Detrás de Rogue One quedaron en el ranking de films más vistos del último més Doctor Strange: hechicero supremo –en diciembre la vieron 286.476 personas–, Sully, hazaña en el Hudson –con 279.763–, Animales fantásticos y donde encontrarlos –que sumó 276.636 tickets hasta cerrar el año con 786.291 localidades– y Trolls –con 135.621 asistentes tras casi dos meses en cartel–.

Esta vez, “la Fuerza” no pudo revertir la caída. Si bien Rogue One. Una historia de Star Wars se consolidó como la película más vista del último diciembre, los 392.403 asistentes alcanzados desde su estreno estuvieron lejos de la performance del Episodio VII, que desembarcó en igual mes de 2015.

